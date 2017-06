Schwimm-Star Paul Biedermann "Da wird versucht, ein Konzept über alle zu ziehen"

Strengere Normen, neue Trainingsmethoden: Nach den Enttäuschungen bei den Olympischen Spielen in Rio hat der Deutsche Schwimmverband an seinem Konzept gearbeitet. Deutschlands Schwimm-Star Paul Biedermann überzeugen viele Änderungen allerdings nicht. "Das neue Konzept widerspricht genau dem Training, was ich viele Jahre gemacht habe", sagte er im DLF.

Paul Biedermann im Gespräch mit Marina Schweizer