Wenige Tage vor der Wahl eines neuen Präsidiums werden Korruptionsvorwürfe gegen den Vizepräsidenten des Schwimm-Weltverbandes Fina, Al-Musallam, laut.

"Spiegel Online" berichtet, dass der 57-Jährige Kuwaiter in seiner Funktion als Generaldirektor des Olympischen Rats Asien von einer Geschäftspartnerin Zahlungen für Sponsorenverträge verlangt habe. Diese haben angeblich einen Gesamtwert von 40 bis 50 Millionen Dollar, wovon Al-Musallam zehn Prozent gefordert haben soll. Am Samstag stellt er sich auf einem Kongress in Budapest zur Wiederwahl als stellvertretender Fina-Präsident.