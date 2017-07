Die Hilfsorganisation "Sea Eye" hat den Vorwurf zurückgewiesen, auf dem Mittelmeer mit Schleppern zusammenzuarbeiten.

Der Sprecher der Initiative, Buschheuer, sagte im Deutschlandfunk, die Behauptung, man tausche Lichtzeichen aus, sei gelogen. Dies sei schon technisch unmöglich. Solche Vorwürfe würden seit langem aus rechtsradikalen Kreisen erhoben. Dass Innenminister de Maizière sich jetzt so äußere, sei ihm völlig unverständlich und wohl dem Wahlkampf geschuldet. Zu dem Vorwurf, man dringe in die Zwölf-Meilen-Zone vor der libyschen Küste ein, sagte Buschheuer, dies passiere gelegentlich, aber nur auf Anweisung der staatlichen italienischen Leitstelle, die alle Rettungseinsätze in der Region koordiniere.



Hilfsorganisationen seien keine Fluchthelfer, betonte Buschheuer. Sie machten den Job, den eigentlich die Staaten machen sollten. Andere Organisationen wiesen die Vorwürfe ebenfalls zurück. Zuletzt hatte der CSU-Politiker Frieser die Einsätze der NGOs kritisiert und erklärt, man dürfe "keine Reiseunternehmen aufmachen" über das Mittelmeer.