Seattle Bundesrichter blockiert Trumps Einreiseverbote

Protest am internationalen Flughafen in New York gegen das Einreise-Verbot von US-Präsident Trump. ( AFP PHOTO / Bryan R. Smith)

Ein US-Bundesrichter hat die Einreiseverbote der Regierung gegen Menschen aus sieben muslimischen Staaten vorläufig gestoppt.

Der Richter verfügte in Seattle im Bundesstaat Washington eine landesweit gültige Anordnung gegen die Einreiseverbote. Er entsprach damit Anträgen dieses Bundesstaats sowie des Bundesstaats Minnesota. Beide hatten argumentiert, mit den Verboten würden Menschen diskriminiert. US-Präsident Trump hatte die Einreisebeschränkungen vor einer Woche per Dekret verfügt und sie mit dem Schutz vor Anschlägen begründet. Bürger aus den sieben Staaten, darunter der Irak, der Iran und Syrien, dürfen für 90 Tage nicht mehr in die USA einreisen. Wie das Außenministerium heute in Washington mitteilte, wurden bislang fast 60.000 Visa widerrufen. Die Maßnahme steht in den USA und international in der Kritik. In der vergangenen Woche hatte eine Bundesrichterin in New York entschieden, dass die an amerikanischen Flughäfen festsitzenden Reisenden mit gültigen Visa im Land bleiben dürfen.