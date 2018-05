Die US-Großstadt Seattle führt eine Steuer zur Bekämpfung der Obdachlosigkeit ein.

Der Stadtrat nahm in der Nacht einen entsprechenden Entwurf an. Danach sollen große Unternehmen jährlich 275 Dollar pro Mitarbeiter zahlen. Die Steuer ist zunächst auf fünf Jahre angesetzt. - Der Online-Händler Amazon hatte aus Protest gegen die Steuerpläne den Bau eines neuen Gebäudes in der Stadt vorübergehend gestoppt. Amazon beschäftigt in Seattle 40.000 Mitarbeiter.



Hintergrund der Initiative ist die steigende Zahl von Obdachlosen in der Stadt. Als ein Grund dafür werden steigende Mietpreise angegeben.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.