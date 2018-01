Tja, wer hatte da nun heute den unbequemeren Gast? In der frühen Phase dieser Bundesregierung gehörten Polen und Österreich sicher nicht in die Kategorie "schwierige Partner". Diese Zeiten sind fürs Erste vorbei. Geschäftsführend im Amt oder nicht, Angela Merkel und Sigmar Gabriel benötigten heute beide eine gehörige Portion diplomatische Geschmeidigkeit.

Dabei konnte Gabriel angesichts des neuen polnischen Außenministers immerhin noch aufatmen. Im Ton klang Jacek Czaputowicz deutlich freundlicher als sein Vorgänger im Amt. Doch Themen wie Forderungen nach deutschen Reparationszahlungen und das laufende EU-Strafverfahren gegen Polen sind kaum dazu angetan, in bilaterale Harmonie auszubrechen. Das Verhältnis zum östlichen Nachbarn bleibt angespannt und das zu Recht. Die umstrittene Justizreform ist nur ein Beispiel für den grundsätzlichen Wertekonflikt zwischen den Regierungen in Berlin und Warschau. Der polnische Gast hatte denn auch wenig mehr als eine freundliche Rhetorik zu bieten, Provokationen blieben aus. Lösungsansätze allerdings auch.

Selbstbewusster Auftritt

Im Vergleich dazu marschierte der österreichische Kanzler Sebastian Kurz selbstbewusst ins Bundeskanzleramt. "Kleines Land, Deutschland wichtigster Wirtschaftspartner, Angela Merkel erfahrene Partnerin", die Pflichtvokabeln spulte Kurz routiniert ab. Gleichzeitig klang beim 31-jährigen Newcomer in der Riege der europäischen Regierungschefs durch, dass er glaubt, in der Flüchtlingspolitik, damals noch als Außenminister, frühzeitig auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden zu haben.

Das politische Verhältnis zur deutschen Kanzlerin ist delikat. Er konterkarierte damals die Haltung der Bundeskanzlerin. Aber: Durch die Schließung der Balkan-Route sanken auch die Flüchtlingszahlen in Deutschland. Angela Merkel bekam so den politischen Spielraum, den sie händeringend suchte. Kurz ist Profi genug, dafür keinen öffentlichen Dank zu erwarten.

Merkel will "etwa genauer hinschauen"

Doch so muss er andererseits auch keine Kritik oder gar Belehrungen befürchten. Nicht für seinen Widerstand gegen EU-weite Flüchtlingsquoten, nicht für sein Spardiktat mit Blick auf Brüssel, nicht einmal für sein Bündnis mit den Rechtspopulisten von der FPÖ. "Sie werde etwas genauer hinschauen als gewöhnlich", das war alles, was von Angela Merkel diesbezüglich öffentlich zu hören war.

Der österreichische Kanzler bot sich angesichts der tiefen Differenzen in der EU aufgrund der geografischen Lage seines Landes dann noch als Brücke an, zwischen Ost und West. Klingt zunächst gut, ist aber noch kein Grund, die Schublade "schwierige Partner" neu zu sortieren.

