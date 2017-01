Sechs Jahre Bürgerkrieg Lage laut DRK überall in Syrien schwierig

Einwohner nehmen in Moadamiyeh, einem Vorort von Damaskus, Hilfsgüter vom Roten Kreuz entgegen. (imago/Xinhua)

Knapp sechs Jahre nach Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs bleibt die humanitäre Lage im Land prekär.

Der Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes, Reuter, sagte im Deutschlandfunk, in ganz Syrien fehle es an elementaren Dingen für ein normales Leben - auch dort, wo nicht gekämpft werde. Strom, Babynahrung und Lebensmittel seien Mangelware. Als schwierig bezeichnete Reuter auch die Lage in der Hauptstadt Damaskus. Dort ist wegen der Kämpfe im nahegelegenen Barada-Tal seit Wochen die Trinkwasserversorgung unterbrochen.