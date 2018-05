Bundesinnenminister Seehofer hat eine wichtige Position in seinem Haus neu besetzt.

Wie das Ministerium in Berlin mitteilte, wurde der Abteilungsleiter für Migration in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Er war unter Seehofers Vorgänger de Maizière für die Flüchtlings- und Integrationspolitik zuständig. Innenstaatssekretär Mayer sagte dem Bayerischen Rundfunk, die Personalie habe nichts mit den fehlerhaften Bescheiden in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zu tun.

