Bundesinnenminister Seehofer plädiert für einen Kurswechsel in einigen Politik-Bereichen.

Er wolle im Bundestag erklären, dass es Veränderungen in der Sicherheits-, Migrations- und Sozialpolitik geben müsse, sagte der CSU-Politiker am Abend im Fernsehen des Bayerischen Rundfunks. Das Allerwichtigste sei, dass man den gesellschaftlichen Zusammenhalt wolle. Man müsse aber auch die Interessen der einheimischen Bevölkerung im Blick haben. Seehofer will heute im Bundestag seine Vorhaben für die Legislaturperiode erläutern, ebenso wie weitere Minister der neuen Bundesregierung, darunter Gesundheitsminister Spahn von der CDU.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.