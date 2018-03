Horst Seehofer hat mit seiner Aussage, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, eine lebhafte Debatte ausgelöst. Aus der CSU und der AfD gab es Zustimmung, bei den anderen Parteien - und auch bei der CDU - dagegen viel Kritik. Skeptisch äußern sich auch Wissenschaftler in der Sache.

Seehofer - der seit kurzem neuer Bundesinnenminister ist - hatte in der "Bild"-Zeitung gesagt, er halte den Satz "Der Islam gehört zu Deutschland" für falsch. Allerdings fügte er hinzu, die bei uns lebenden Muslime gehörten "aber selbstverständlich" zu Deutschland. Seehofer widerspricht mit seiner Äußerung sowohl dem früheren Bundespräsidenten Wulff, als auch Bundeskanzlerin Merkel: Beide hatten schon vor Jahren gesagt, dass der Islam sehr wohl zu Deutschland gehöre.



Zuspruch aus der AfD



Doch der Bundesinnenminister erhält auch Zuspruch für seine Aussagen. Bayerns frisch gewählter Ministerpräsident Söder sagte dem ZDF, der Islam sei kein kulturgeschichtlicher Bestandteil Deutschlands. Allerdings seien Muslime, die hier lebten, Steuern zahlten und arbeiteten, ein fester Bestandteil der Gesellschaft.



Aus der AfD kam ebenfalls klare Zustimmung zu Seehofers Worten. Parteichef Gauland erklärte, seine Partei sage schon seit langem, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre. Das sei AfD-Linie und werde - wie andere Aspekte der inneren Sicherheit - von der CSU abgekupfert.



Kritik von der Kanzlerin



Doch Seehofer zog auch viel Kritik auf sich - auch in den Reihen der Schwesterpartei CDU. So teilte die Bundeskanzlerin über Regierungssprecher Seibert mit, dass die historische Prägung Deutschlands natürlich eine christliche, eine jüdische sei. Allerdings lebten in der Bundesrepublik inzwischen Millionen von Muslimen. Auf der Basis der geltenden Werte und der Rechtsordnung gehöre auch diese Religion inzwischen zu Deutschland. Ähnlich äußerte sich CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer.



"Das ist entlarvend"



Von Seiten der SPD und der Grünen gab es besonders lautstarke Kritik an Seehofer. SPD-Fraktionschefin Nahles sagte der "Rhein-Neckar-Zeitung" aus Heidelberg, dass Seehofer wohl glaube, dass er im Bayern-Wahlkampf punkten könne. In Bayern wird im Oktober ein neuer Landtag gewählt. Nahles betonte, die Debatte um den Islam sei acht Jahre alt und werde immer noch in der Union geführt - und bringe niemanden weiter. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt wurde noch deutlicher:



"Es ist entlarvend, wenn der selbsternannte Heimatminister als erstes sagt, wer nicht dazu gehört. Mit seiner ersten Aussage als Minister macht Horst Seehofer deutlich: ihm sind die Anliegen von AfD wichtiger als die Anliegen der deutschen Muslime."



Auch die Linke distanzierte sich mit Nachdruck. Die religionspolitische Sprecherin der Linksfraktion - Christine Buchholz - erklärte: "So ein Innenminister gehört nicht zu einem religiös und weltanschaulich vielfältigem Land."



Ist die Frage nach dem Islam überhaupt sinnvoll?



Auch in der Wissenschaft wird nach Seehofers Äußerungen über die Frage diskutiert, ob der Islam zu Deutschland gehört - und ob diese Frage überhaupt sinnvoll ist. So kritisierte der Verfassungsrechtler Heinig die Debatte grundsätzlich. Er sagte dem Evangelischen Pressedienst, aus rechtlicher Sicht könne man gar nicht zwischen Islam und Muslimen unterscheiden. Es gebe aus Sicht des Grundgesetzes keine Religion ohne das Individuum. Von daher könne man auch nicht sagen, die Muslime gehörten zu Deutschland, der Islam aber nicht.



Der Mittelalterhistoriker Michael Borgolte wies darauf hin, dass der Islam einen geradezu grundlegenden Beitrag zur hiesigen Kultur geleistet habe. Der emeritierte Mediävist der Berliner Humboldt-Universität sagte dem Evangelischen Pressedienst, es seien Araber und Syrer muslimischen Glaubens gewesen, die große Teile antiker griechischer Naturwissenschaften und Philosophie gerettet und der lateinischen Welt des westlichen Europas überliefert hätten.



Der Zentralrat der Muslime äußerte sich ähnlich. Generalsekretär Abdassamad El Yazidi nannte es im Dlf unverständlich, muslimische Bürger als Teil von Deutschland zu sehen - ihre Religion aber nicht. Vermutlich stünden parteipolitische Gründe dahinter.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.