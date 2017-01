Seehofer CSU-Chef für Beendigung der Russland-Sanktionen

Seehofer zu Besuch beim russischen Präsidenten Putin (dpa / picture-alliance / Sven Hoppe)

Der CSU-Vorsitzende Seehofer spricht sich für ein baldiges Ende der Sanktionen gegen Russland aus.

Der bayerische Ministerpräsident sagte der Zeitung "Bild am Sonntag", in diesem Jahr sollten die Strafmaßnahmen gegen Moskau beendet werden. Russland sollte auch in den Kreis der G8-Staaten zurückkehren. Zur Begründung führte Seehofer aus, man müsse heraus aus dem Block-Denken des 20. Jahrhunderts. Es gehe um gemeinsame Antworten auf Terror, Migration und Klimawandel. Man müsse zwar unterschiedliche Standpunkte, etwa bei der Annexion der Krim, deutlich machen, sich aber zugleich um vernünftige wirtschaftliche Beziehungen bemühen. Er plädiere für Realpolitik statt für Säbelrasseln.