Der CSU-Vorsitzende Seehofer hat den Eindruck zurückgewiesen, seine Partei setze im Asylstreit die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU aufs Spiel.

Seehofer sagte der "Bild am Sonntag", niemand in der CSU habe ein Interesse daran, die Kanzlerin zu stürzen, die Unionsfraktion aufzulösen oder die Koalition zu sprengen. Inhaltlich blieb der Bundesinnenminister aber dabei, dass Flüchtlinge, die schon in einem anderen EU-Staat registriert wurden, an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden müssten. Er hat Kanzlerin Merkel diesbezüglich eine Frist bis Montag gesetzt.



Die CDU-Vorsitzende ist grundsätzlich nicht gegen Zurückweisungen, verlangt aber Absprachen mit den europäischen Partnern.



Der Journalist und frühere Herausgeber der FAZ, Hugo Müller-Vogg, warnte vor den Folgen des Streits: Er sagte im Deutschlandfunk, "aus der Sache kommt niemand unbeschädigt raus." Seiner Meinung nach könne Bundeskanzlerin Merkel ihrem Innenminister nicht 100 Prozent nachgeben, Seehofer wiederum könne nicht 100 Prozent zurückziehen. Zumal dieser nicht allein Herr des Verfahrens sei.

Müller-Vogg sagte, treibende Kräfte seien vielmehr die CSU-Landesgruppe und der bayerische Ministerpräsident Söder. Denen seien die Landtagswahlen in Bayern wichtiger als das Schicksal der Großen Koalition in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.