Seehofer Fairnessabkommen mit Merkel und Schulz für Wahlkampf

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)

CSU-Chef Seehofer hat sich nach eigenen Angaben mit Bundeskanzlerin Merkel und SPD-Kanzlerkandidat Schulz auf ein Fairnessabkommen für den Wahlkampf verständigt.

Zustande kam die Einigung nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" am vergangenen Sonntag am Rande der Bundespräsidentenwahl in Berlin. Seehofer erklärte, er glaube, dass man das besser hinbekomme, als viele erwarteten. Die Idee für ein Fairnessabkommen kam von Schulz. Er hatte die anderen Parteien Ende Januar nach seiner Nominierung zum SPD-Kanzlerkandidaten dazu aufgerufen.