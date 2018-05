Angesichts der Affäre um die Bremer BAMF-Außenstelle hat sich Bundesinnenminister Seehofer für eine komplette Neuordnung des Asylsystems in Deutschland ausgesprochen.

Sein Masterplan sei fertig, sagte der CSU-Chef im ZDF. Er werde den Plan kommende Woche mit einigen Politikern besprechen und dann wahrscheinlich in der übernächsten Woche vorstellen. Bremen habe deutlich gemacht, wie notwendig Ankerzentren seien. Denn dort sollten Asylverfahren nicht nur schneller, sondern auch sicherer gemacht werden. Vor allem müsse die Zuwanderung begrenzt werden. Ohne eine Begrenzung werde man mit dem Problem nicht fertig. Mit Blick auf die Befragung vor dem Bundestags-Innenausschuss am Dienstag kündigte Seehofer eine umfassende Aussage an.



In der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sollen rund 1.200 Asylanträge ohne ausreichende Prüfung bewilligt worden sein.

