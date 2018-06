Seehofer gegen Merkel Zerbricht die Regierung am Asylstreit?

Nur drei Monate nachdem die Bundesregierung im Amt ist, eskaliert der Streit um die Flüchtlingspolitik erneut. Bundesinnenminister Horst Seehofer will Migranten, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, an der deutschen Grenze zurückschicken.

Moderation: Christiane Kaess