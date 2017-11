Die Junge Union in Bayern verlangt den Rückzug von CSU-Chef Seehofer spätestens im kommenden Jahr.

Ein entsprechender Antrag wurde bei der Landesversammlung der Nachwuchsorganisation in Erlangen heute mit deutlicher Mehrheit angenommen. Für einen Erfolg bei der Landtagswahl im kommenden Jahr brauche es einen glaubwürdigen personellen Neuanfang, heißt es darin. Deshalb müsse Seehofer jetzt den Weg für einen geordneten Übergang freimachen. Bayerns Innenminister Herrmann betonte in seiner Rede, vor einer Personaldiskussion müssten zunächst die Sondierungen in Berlin abgeschlossen werden.