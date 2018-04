Bundesinnenminister Seehofer will den Korruptionsverdacht im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge untersuchen lassen.

Geprüft werde, ob Systemmängel vorlägen, sagte Seehofer dem ZDF. Gegebenenfalls müsse man Reformen einleiten. Gestern war bekanntgeworden, dass die frühere Leiterin der BAMF-Außenstelle in Bremen in mindestens 1.200 Fällen Asyl gewährt haben soll, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben waren. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Frau und fünf weitere Beschuldigte unter anderem wegen Bestechlichkeit.



Probleme gab es in dem Bundesamt auch mit Dolmetschern. Ohne Zahlen zu nennen, bestätigte die Behörde, dass sie sich von mehreren Übersetzern wegen Verletzung der Neutralitätspflicht getrennt habe. Laut Bundesinnenministerium wurde allein 2017 die Zusammenarbeit mit 30 Dolmetschern beendet. Darüber hinaus seien seit dem vergangenen Jahr 2.100 Übersetzer im Zuge der Qualitätssicherung von weiteren Einsätzen ausgenommen worden.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.