Der Kempa-Trick ist ein kunstvoller Spielzug aus dem Handball. Dabei springt ein Angreifer in den Torraum, fängt den Ball in der Luft und wirft ihn ins Tor, bevor er wieder landet. Geschickte Spieler erzwingen mit diesem Trick bei knappem Spielstand eine Verlängerung.

Horst Seehofer probiert gerade die politische Variante des Kempa-Tricks. Er geht rechts vorbei, nachdem er links angetäuscht hat. Ob das Manöver gelingt, ist ungewiss. Denn wenn sich Seehofer verschätzt, wird daraus am Ende Trick 17 mit Selbstüberlistung.

Seehofer ist ein erfahrener Handballer. In seiner Jugend hat er in Ingolstadt als Rückraumspieler gewirkt – angeblich ganz passabel. Trotzdem hat ihn sein Trainer damals ab und zu vorzeitig ausgewechselt. Dann saß der junge Horst auf der Bank und musste dem Spiel von draußen zuschauen. In einem Spiegel-Interview hat Seehofer vor vielen Jahren berichtet, wie sehr ihn das jedes Mal gewurmt habe. Frei nach Müntefering: Auswechselbank ist Mist.

Seehofer will nicht zuschauen. Er lässt ungern los, auch wenn er es in seinem politischen Leben manchmal musste. Der CSU-Chef ist der festen Überzeugung, dass es ohne ihn nicht geht. Die Welt, sagt Seehofer, sei in den vergangenen Jahren komplizierter geworden, sie drehe sich immer schneller. Es brauche jemanden mit Erfahrung, jemanden, der es kann. Einen zuverlässigen Rückraumspieler. Einen wie ihn.

Er entscheidet, wo er spielt und wann er vom Feld geht

Anders als zu seinen Handball-Zeiten kann sich Horst Seehofer in der CSU heutzutage selbst aufstellen. Er entscheidet, wo er spielt und wann er vom Feld geht. Seehofer ist kein guter Teamspieler. Er hat in den letzten Jahren mehrere Mannschaftskollegen gefoult, klagen viele in der CSU. Aber für den Kempa-Trick braucht Seehofer Mitspieler – sie müssen ihm den Ball zuwerfen. Es scheint, als sei die CSU dazu noch einmal bereit. Denn es stehen zwei wichtige Wahlen an. Das diszipliniert.

Nun hängt alles davon ab, ob Seehofer den Ball im Tor versenkt. Ob er die CSU bei den anstehenden Bundes- und Landtagswahlen zum Sieg führt. Trifft er, bleibt er auf dem Spielfeld und kann als triumphaler Torschütze seine erstaunliche politische Karriere krönen. Trifft er nicht, hat er den richtigen Augenblick des Abgangs verpasst und hinterlässt eine ungeordnete Partei. Dann wird die mächtige CSU-Landtagsfraktion nicht zögern, ihn auszuwechseln. Spätestens nach der Landtagswahl im Herbst 2018. Der alte Recke Seehofer hat längst nicht mehr die Fitness früherer Tage, er wirkt ein bisschen hüftsteif. Und auf der Bank sitzen jüngere Spieler, die ungeduldig auf ihre Einwechslung warten. Aber der Kempa-Trick ist – wie der Name schon sagt – kein Kraftakt, sondern ein Trick. Und trickreich war Horst Seehofer schon immer.

