Seehofer Union will bei Bundestagswahl 40 Prozent der Stimmen gewinnen

Kloster Banz: Winterklausur CSU-Landtagsfraktion (dpa / Nicolas Armer)

CSU-Chef Seehofer hat 40 Prozent der Stimmen als Zielmarke für die Unionsparteien bei der Bundestagswahl ausgegeben.

Man werde darum kämpfen, so stark wie möglich zu werden, sagte der bayerische Ministerpräsident nach einer Klausurtagung im oberfränkischen Kloster Banz. Seehofer stellte ungeachtet der Differenzen mit der CDU in der Flüchtlingspolitik einen gemeinsamen Wahlkampf in Aussicht. Ob das für Anfang Februar geplante Spitzentreffen von CDU und CSU stattfinden wird, ließ er offen. Ein Treffen habe nur dann Sinn, wenn man in den wichtigen politischen Feldern eine klare Botschaft vermitteln könne. - Die CSU fordert eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen in Deutschland. Die CDU lehnt eine solche Festlegung ab.