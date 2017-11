Innerhalb der CSU gerät Parteichef Seehofer zunehmend unter Druck.

Nach der Rücktrittsforderung der bayerischen JU verlangte heute auch Bayerns Finanzminister Söder ein klareres Profil der Partei. Söder erklärte auf der Landesversammlung der Jungen Union in Erlangen, die CSU stehe nach dem schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl an einer Weggabelung. Es fehle nicht an politischen Ideen, sondern an Glaubwürdigkeit.



CSU-Chef Seehofer beklagte einen mangelnden Rückhalt in seiner Partei. Seit der Bundestagswahl erlebe er ein ununterbrochenes Trommelfeuer gegen seine Person, sagte er der "Bild am Sonntag". Die Junge Union in Bayern hatte Seehofers Rückzug für spätestens kommendes Jahr gefordert.