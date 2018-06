CSU-Chef Seehofer hat im Asylstreit mit der CDU Stellung bezogen und sich für die Fortführung der Unions-Fraktionsgemeinschaft ausgesprochen. Seehofer sagte der "Bild am Sonntag", niemand in der CSU habe Interesse daran, die Kanzlerin zu stürzen, die Unionsfraktion aufzulösen oder die Koalition zu sprengen. Vielmehr gehe es um eine zukunftsfähige Lösung für die Zurückweisung von Flüchtlingen an den Grenzen.

Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Dobrindt, fordert schnelle Zurückweisungen. Man könne nicht weiter auf eine europäische Lösung warten, sondern müsse bestehendes europäisches und deutsches Recht anwenden. Bundesverkehrsminister Scheuer, ebenfalls CSU, geht davon aus, dass Parteichef Seehofer in seiner Funktion als Bundesinnenminister sein Vorhaben bereits Anfang der Woche umsetzen wird. Das sagte Scheuer der "Welt am Sonntag".



Die deutschen Verwaltungsrichter sprechen sich für den Kurs von Bundesinnenminister Seehofer aus. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Verwaltungsrichter, Seegmüller, sagte ebenfalls der "Welt am Sonntag", Zurückweisungen von Asylbewerbern würden die Gerichte in Deutschland entlasten. Wer an der Grenze rechtmäßig zurückgewiesen werde, erhebe erst einmal keine Asylklage.



Bisher hätten sich bis zu 400.000 Asylverfahren bei den Verwaltungsgerichten angesammelt. Es werde noch Jahre dauern, diesen Berg abzuarbeiten. Die Richter hofften, dass es Seehofer und der Regierung gelinge, ein besser funktionierendes Asylsystem auf den Weg zu bringen.



Grünen-Chef Habeck dagegen warnte Seehofer gegenüber der Zeitung vor einem Alleingang in der EU. Die CSU sei offenbar bereit, Europa auf ihrem Partei-Altar zu opfern, kritisierte Habeck. Damit verrate die Partei das Erbe von Adenauer und Strauß und stelle sich an die Seite von US-Präsident Trump und des ungarischen Regierungschefs Orbán. In der Auseinandersetzung gehe es um Freiheit und Europa einerseits - oder Illiberalität und Nationalismus andererseits.



Seehofer will Migranten an der Grenze zurückweisen lassen, wenn diese bereits in einem anderen EU-Land Asyl beantragt haben. Dieses Vorhaben hatte zu einem Streit zwischen CDU und CSU geführt. Bundeskanzlerin Merkel lehnt Seehofers Plan ab und fordert eine europäische Lösung.



Bundeskanzlerin Merkel plant offenbar einen kurzfristigen Sondergipfel mehrerer europäischer Staaten zur Flüchtlingspolitik.



Das Treffen soll noch vor dem EU-Gipfel Ende Juni stattfinden und richtet sich vor allem an Staaten, die von der Flüchtlingskrise besonders betroffen sind, meldet die "Bild"-Zeitung in ihrer online-Ausgabe und beruft sich auf Regierungskreise mehrerer EU-Staaten. Teilnehmen sollen demnach neben Deutschland unter anderem Griechenland, Italien und Österreich. Unklar ist aber bislang wohl noch, ob auch Spanien und verschiedene Balkan-Staaten an dem Sondergipgel teilnehmen werden.

