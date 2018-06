Bundesinnenminister Seehofer hat im Streit über eine schärfere Asylpolitik Kritik aus der CDU-Spitze zurückgewiesen. Der CSU-Chef sagte der "Süddeutschen Zeitung", die CDU sei es gewesen, die mit der Flüchtlingsentscheidung 2015 die Spaltung Europas herbeigeführt habe.

Seehofer reagierte damit auf einen Brief von CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer an die Mitglieder der Partei. Darin warnte sie, der Plan der CSU, Flüchtlinge direkt an der Grenze zurückzuweisen, berge die Gefahr, Europa zu spalten und zu schwächen. Seehofer sagte weiter, Kramp-Karrenbauer stelle ihn und seine Unterstützer als Provinzfürsten aus Bayern hin, die die europäische Idee nicht verstanden hätten. Die Auseinandersetzung zwischen den Schwesterparteien in der Asylpolitik war am Donnerstag eskaliert. Streitthema ist Seehofers "Masterplan Migration". Während er in der Asylpolitik einen nationalen Alleingang plant, will Bundeskanzlerin Merkel eine europäische Lösung.

