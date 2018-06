Im Streit um seinen Masterplan Migration hat Bundesinnenminister Seehofer die Unterstützung der CSU-Landesgruppe im Bundestag sowie der bayerischen Staatsregierung.

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sagte, der Masterplan stehe nicht in Widerspruch zu europäischem Recht. Die geplante Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze werde auch in anderen EU-Ländern umgesetzt - etwa in Frankreich. Die bayerische Staatsregierung erklärte, Zurückweisungen an der Grenze seien in bestimmten Fällen notwendig. Die Dauerbelastung von Staat und Gesellschaft durch den anhaltenden Flüchtlingszustrom sei nicht hinnehmbar.



Seehofer hatte ursprünglich geplant, sein Vorhaben heute vorzustellen. Wegen Differenzen mit Bundeskanzlerin Merkel sagte er den Termin aber ab.

