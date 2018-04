Die Hilfsorganisationen SOS Méditerranée und Ärzte ohne Grenzen haben im Mittelmeer erneut hunderte Flüchtlinge aus Seenot gerettet.

Am Morgen seien 537 Menschen im sizilianischen Trapani von Bord des Schiffes "Aquarius" gegangen, heißt es in einer Mitteilung. In den vergangenen Tagen sei das Rettungsteam mehrmals von der italienischen Leitstelle über Boote in Seenot informiert worden, die Suche sei aber an die libysche Küstenwache übergeben worden.



Nach Einschätzung von SOS Méditerranée sind zuletzt hunderte Flüchtlinge nach Libyen zurückgebracht worden. Die Bedingungen in den Lagern seien katastrophal.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.