Den von Italien angestrebten Verhaltenskodex für private Seenotretter auf dem Mittelmeer wird es vorerst nicht geben.

Wie Korrespondenten berichten, lehnten die meisten Hilfsorganisationen es ab, das Dokument zu unterzeichnen, darunter auch "Ärzte ohne Grenzen" und die deutsche Organisation "Jugend Rettet". Unter anderem wollen sie keine bewaffneten Polizisten auf ihren Booten mitfahren lassen.



Die Einsätze privater Helfer im Mittelmeer waren zuletzt in der Kritik geraten. Den Organisationen wurde unter anderem vorgeworfen, zu nahe an der libyschen Küste zu operieren und Schleppern in die Hand zu spielen.