Im Mittelpunkt der Fußball-Offensive steht der 50-Punkte Aktionsplan der chinesischen Regierung: 50.000 Fußballschulen bis zum Jahre 2025. Amateurligen und Vereinsmannschaften sollen gegründet, neue Fußballplätze gebaut und Trainer ausgebildet werden. Kurzum: China will eine Infrastruktur an der Basis schaffen, die es bislang in der Volksrepublik nicht gibt.

In der allgemeinen Euphorie und Aufbruchsstimmung fließt auch das Geld in Chinas Super League. Zu Beginn der neuen Saison Anfang März sind die Erwartungen so groß wie nie. Transferrekorde sind geknackt, neue ausländische Stars an Bord. Aber die Kaufwut der Vereine hat auch Kritiker. China streitet über den richtigen Weg zur Fußball-Großmacht.

