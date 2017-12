In den französischen Alpen sind mindestens 100 Menschen aus den Kabinen einer blockierten Seilbahn befreit worden.

Nach Angaben französischer Medien wurden bei der Aktion im Skiort Chamrousse in der Nähe von Grenoble Retter mit Hubschraubern zu den Festsitzenden Fahrgäste geflogen, die anschließend abgeseilt wurden. Verletzungen habe niemand erlitten. Die 70 Gondelkabinen mit Platz für jeweils zehn Menschen waren am Nachmittag plötzlich stehengeblieben. Der Grund für die Panne war zunächst unklar. Die Seilbahn erreicht eine Höhe von über 2.200 Metern.



Über die Weihnachtstage sind viele Urlauber in den französischen Skigebieten unterwegs. Die Wintersportbedingungen gelten als gut.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.