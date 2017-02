Seltene Erkrankungen Die Menschen an die richtige Stelle lotsen

Das Wissen um seltene Erkrankungen sei in unserem Gesundheitssystem nicht so breit ausgeprägt, weil es auf die häufigsten Erkrankungen ausgelegt sei, sagte Prof. Dr. Annette Grüters-Kieslich im DLF. Experten gebe es meist an den Universitätskliniken. Ziel müsse es sein, die Menschen dort an die richtige Stelle zu lotsen.

Annette Grüters-Kieslich im Gespräch mit Carsten Schroeder