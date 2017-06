Der ehemalige FBI-Chef James Comey hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit den Russland-Ermittlungen weiter belastet. Bei der Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats warf er ihr Lügen und persönliche Diffamierung vor.

Comey erklärte, die Regierung habe seine Entlassung als FBI-Chef mit einer schlechten Führung und einer schwachen Position der Bundespolizei begründet. "Dies waren Lügen, schlicht und einfach", sagte Comey auf eine Frage von Ausschussvorsitzenden Richard Burr (Republikaner). Er ergänzte: "Es tut mir so leid, dass das FBI und das amerikanische Volk sie hören mussten."

In Wahrheit hätten andere Motive eine Rolle gespielt, offenbar auch die Russland-Affäre. Comey bestätigte nicht, dass Trump ihn aufgefordert habe, die Ermittlungen gegen Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn in dem Fall einzustellen. Comey habe Trumps Aussagen aber so verstanden, dass dieser wollte, dass er die Ermittlungen fallenlasse. Die Atmosphäre bei einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Präsidenten im Januar nannte Comey verstörend und komisch. Er habe das Gefühl gehabt, dass sich das Gespräch außerhalb des Normalen bewegt habe. Er habe Trumps Wunsch nicht zurückgewiesen, weil er fassungslos gewesen sei. Er habe das Gefühl gehabt, dass Trump ihn politisch unter Druck setzen wollte. "Er wollte etwas im Gegenzug dafür, dass er meine Bitte bewilligte, den Job zu behalten."

Comey gab Memo an Presse weiter

Es sei aber nicht seine Aufgabe zu bewerten, ob Trump bei den Gesprächen mit ihm versucht habe, die Justiz zu behindern. Comey sagte, gegen Trump selbst sei während seiner Amtszeit nicht ermittelt worden.

Comey räumte ein, dass er hinter der Enthüllung eines Memos über ein Gespräch zwischen ihm und Trump stehe. Er habe einen Freund gebeten, seine Gesprächsnotiz an einen Journalisten weiterzugeben, sagte er vor dem Ausschuss. Er habe damit erreichen wollen, dass in der Russland-Untersuchung ein Sonderermittler eingesetzt werde. Ein Reporter der "New York Times" hatte am 17. Mai über dieses Memo berichtet. Comey hatte darin notiert, dass Trump ihn um die Einstellung der Ermittlung gegen den früheren nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn gebeten habe.

Kein Zweifel an Russlands Einmischung

Die Gründe für seine Entlassung bezeichnete Comey als "irritierend". Er habe immer gewusst, dass der Präsident ihn wegen jeglicher Gründe entlassen könne, sagte Comey. Die verschiedenen Begründungen, die Präsident Donald Trump anschließend für seine Entlassung angeführt habe, hätten ihn aber "irritiert und zunehmend besorgt".

"Es hat mich verwirrt, als ich im Fernsehen gesehen habe, dass der Präsident sagte, er habe mich eigentlich wegen der Russland-Ermittlung gefeuert." Trump hatte für den Rauswurf zunächst verschiedene Gründe angegeben und dann später in einem Interview gesagt, er habe "diese Russland-Sache" im Kopf gehabt. Comey sagte weiter, er habe keine Zweifel daran, dass Moskau versucht habe, sich in die Präsidentschaftswahl einzumischen. Es habe aber keine Wahlfälschung gegeben.

Wer ist James Comey?

Der 56-Jährige war von 2003 bis 2005 stellvertretender Justizminister der Vereinigten Staaten und seit 2013 Chef des Federal Bureau of Investigation (FBI) - bis Trump ihn im Mai diesen Jahres feuerte. Die Anhörung befasst sich mit der Russland-Affäre. Geheimdienstberichten zufolge hat Moskau aktiv versucht, die Präsidentenwahl 2016 zugunsten von Trump zu beeinflussen. Trump sieht sich Vorwürfen ausgesetzt, er habe Einfluss auf entsprechende Ermittlungen des FBI ausüben wollen.

Der im Raum stehende Vorwurf, Trump habe die Justiz behindert, ist einer der gefährlichsten für den US-Präsidenten. Zwar drohen Trump aus der Anhörung Comeys keine unmittelbaren strafrechtlichen Konsequenzen. Sie könnten aber die Debatte um ein Verfahren wegen Amtsmissbrauchs befeuern.

Trump fühlt sich durch Comey bestätigt

Comey hatte dem Vorwurf neue Nahrung gegeben, indem er gestern in einem langen schriftlichen Statement für den Ausschuss bestätigt hatte, dass Trump ihn gebeten habe, die wegen der Russland-Affäre über seiner Präsidentschaft hängende "Wolke" zu vertreiben und die Ermittlungen gegen Flynn einzustellen. Flynn gilt als Schlüsselfigur der Russland-Affäre. Er musste sein Amt abgeben, weil er über seine Russland-Kontakte gelogen hatte.

Trump hatte daraufhin seinen Privatanwalt Marc Kasowitz erklären lassen, er fühle sich durch die Aussage des Ex-FBI-Direktors "vollkommen und absolut bestätigt": Trump sei selber nicht Gegenstand von Ermittlungen in der Russland-Affäre.

Für das FBI untersucht inzwischen dessen ehemaliger Chef und Comey-Vorgänger Robert Mueller die Angelegenheit. Die Anhörung war mit großer Spannung erwartet worden. In Washington übertrugen viele Bars und Restaurants das Ereignis live.

