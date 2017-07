Im Senegal wird heute ein neues Parlament gewählt.

Rund 6,2 Millionen Bürger können über die Zusammensetzung der Nationalversammlung in Dakar entscheiden. Mit ersten Ergebnissen ist morgen zu rechnen. Die Abstimmung gilt als Testlauf für die Präsidentenwahl im Jahr 2019. In den vergangenen Tagen gab es in Dakar Zusammenstöße zwischen Anhängern verschiedener Parteien. Die Polizei setzte Tränengas ein und nahm zahlreiche Menschen fest.