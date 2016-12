Die meisten Seniorenhandys in der Untersuchung der Stiftung Warentest wirken ein wenig wie aus der Zeit gefallen. Es sind überwiegend Klapphandys mit Ladeschale. Und das ist besonders für Ältere praktisch. Denn der Klappmechanismus dient als Tastensperre. Wer das Handy aufklappt, kann somit sofort telefonieren. Zudem steht die Ladeschale meist an einem angestammten Platz im Haushalt, sie ist somit leicht zu finden. Und noch eines haben die untersuchten Seniorenhandys gemeinsam, sie haben eine spezielle Taste als Notruffunktion. Wird sie gedrückt, wählt das Handy eine vorab gespeicherte Liste von Kontaktnummern an – und zwar eine nach der anderen, bis sich jemand meldet. Aber, so Michael Wolf von der Stiftung Warentest:

"Nicht alle Modelle kommen beispielsweise damit klar. Konkret: Wenn etwa bei einem dieser anzurufenden Notfall-Kontakte der Anrufbeantworter 'drangeht'. Manche Geräte haben da recht geschickte Mechanismen, die dafür sorgen, dass das Handy versucht abzufragen, ob da nun ein echter Mensch abgehoben hat. Damit wird sichergestellt, dass da wirklich jemand abhebt, der Hilfe holen kann. Einige Handys akzeptieren jedoch in solchen Fällen den Notruf als abgesetzt und dann ist die Notrufkette doch unterbrochen."

Neben dem Labor- und Praxistest legte die Stiftung Warentest auch auf das Urteil von Senioren wert, die beim Sehen, Hören und Tasten beeinträchtigt sind. Die Kritik trifft vor allem die Bereiche Sehen und Motorik.

"Beim Sehen liegt das nahe: Das sind dann zu kleine oder zu kontrastarme Displays oder auch zu schlecht beschriftete Tasten. Bei der Motorik ist es oft das Problem, dass die Materialien nicht so griffig sind. Oder dass zwar die Haupttasten zum Wählen recht groß sind, dafür aber andere - etwa für die sehr beliebte Taschenlampenfunktion - so klein und fummelig sind, dass man an diese Funktionen nicht so richtig herankommt."

Vor dem Kauf ausprobieren

Die Warentester empfehlen vor dem Kauf eines Seniorenhandys auf jeden Fall eine Probe in einem Fachgeschäft. Denn nicht jedes Modell fange die Probleme gleichermaßen ab, die ältere Menschen bei der Bedienung haben können.

"Bei den einfachen Seniorenhandys haben wir einen klaren Testsieger: Das ist ein Klapphandy von Panasonic. In der Handhabung und auch bei der Sprachqualität ist jedoch ein Gerät von Doro noch etwas besser. Die kosten beide zwischen 80 und 100 Euro. Sie sind somit nicht superbillig, aber sie zeigen dann eben auch eine bessere Qualität. Das günstigste gut bewertete Modell kommt auch von Doro. Es heißt Primo by Doro und es kostet rund 50 Euro."

Parallel untersuchten die Warentester auch Smartphones, die sich über das Betriebssystem Android flexibel an die Bedürfnisse von Senioren anpassen lassen sollen. Das geschieht über spezielle, meist kostenpflichtige Apps. Doch waren diese Anwendungen wenig überzeugend, so Michael Wolf:

"Bei einigen betraf dies vor allem Sicherheits- und Datenschutzbedenken. Dass diese Apps zu viele und auch persönliche Daten völlig überflüssig durch die Gegend schicken. Andere funktionierten einfach nicht besonders gut. Und wiederum andere reduzieren dann die Funktionalität dieses Smartphones im Grunde auf die eines Einfachhandys. Und dann könnte man sich auch einfach ein Einfachhandy für 50 oder 100 Euro kaufen. Da bräuchte man nicht so ein Smartphone dafür, um eine App darauf zu spielen, die das Ding dann auf den Stand von einem Billighandy bringt."

Als Alternative zu diesen sogenannten Launcher-Apps empfiehlt die Stiftung Warentest den einfachen Modus, mit dem beispielsweise Hersteller "Samsung" seine Smartphones ab Werk ausstattet. Denn diese Grundeinstellung bietet ebenso eine übersichtliche Startseite mit großen Symbolen und Schriften.