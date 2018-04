Es ist das erste große Gesetzespaket des neuen Gesundheitsministers Jens Spahn. Und es lohnt sich, mehrere Ebenen zu betrachten. Da ist zum einen Jens Spahn als Produzent von erstmal guten Nachrichten – die Krankenkassenbeiträge für die Versicherten sollen spürbar sinken. 15 Euro pro Monat bei einem Durchschnittsverdiener, so rechnet Spahn vor. Für jemanden, der so gerne in den Schlagzeilen ist, wie der Christdemokrat Jens Spahn, wird es ein besonders guter Tag gewesen sein. Es ist immer schön, wenn man was zu verteilen hat.

Hier kommt jedoch eine parteistrategische Betrachtungsebene hinzu: Es war die SPD, die den Punkt der Beitragsparität bei den Zusatzbeiträgen in den Koalitionsvertrag hinein verhandelt hatte und damit für die Entlastung verantwortlich ist. Bittere Ironie: Nun darf ein Christdemokrat, noch dazu ein betont konservativ auftretender Christdemokrat wie Spahn, den gesetzlich Versicherten diese Wohltat verkaufen.

Die SPD muss aufpassen, dass nicht ihre Ideen – so geschehen in der letzten Legislaturperiode mit dem Mindestlohn – politisch wieder auf das Konto des Koalitionspartners einzahlen.

Auf der inhaltlichen Ebene muss man abwarten, was am Ende von diesem ersten Aufschlag überhaupt übrig bleibt. Denn es ist bislang nur ein Referentenentwurf – auch, wenn er mit großem Getöse verkündet wurde. Das Paket steht ganz am Anfang des Gesetzgebungsverfahrens.

Kritik an den Plänen Spahns

Nicht nur von der Opposition, auch innerhalb der eigenen Koalition gibt es Kritik an Teilen von Spahns Plänen. Das gilt vor allem für den Zwang zum Absenken der Finanzreserven bei den KrankenKassen, die besonders hohe Rücklagen haben. Sie sollen die Finanzpolster bis zu einer Obergrenze zwangsweise abschmelzen – über reduzierte Beitragssätze für die Versicherten.

Der Koalitionspartner SPD ist erbost, denn von einem Zwangsabbau der Reserven steht im Koalitionsvertrag nichts. Die Sozialdemokraten sahen sich genötigt, darauf hinzuweisen, dass weitere gesundheitspolitische Vorhaben der neuen GroKo auch viel Geld kosten werden – wie die Pflege-Offensive oder die bessere medizinische Versorgung auf dem Land.

Die Grünen warnen bereits vor einem Beitrags-Jojo. Ein Auf und Ab der Beiträge, ausgelöst durch politische Manöver, das sich wenig nachhaltig auf die gesundheitliche Versorgung auswirke und Versicherte eher verunsichern könne.

Und auch die Krankenkassen fühlen sich provoziert. Und warnen vor Zitat "sozialistischen Ansätzen wie Enteignungen". Stattdessen müsse der Verteilmechanismus für Gelder aus dem Gesundheitsfonds reformiert werden.

Die Entlastung durch die paritätische Finanzierung ist jetzt erst mal eine gute Nachricht für alle gesetzlich Versicherten. Doch die Substanz des gesamten Pakets von Spahn muss sich erst noch zeigen. Das kann nicht nur mit einer erfreulichen Schlagzeile geschehen, sondern muss langfristig sein.

Nadine LindnerNadine Lindner, Jahrgang 1980, studierte Politikwissenschaft, Afrikanistik und Journalistik in Leipzig und Lissabon. Nach Stationen beim Ausbildungssender der Universität Leipzig mephisto 97.6, der "FAZ" und dem MDR folgte ein Volontariat beim Deutschlandradio. Von 2013 bis 2015 war sie Landeskorrespondentin im Studio Sachsen. Heute arbeitet sie als Korrespondentin im Hauptstadtstudio und ist für die Grünen, Energie- sowie Umweltpolitik zuständig.