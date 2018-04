Nordkorea will nach südkoreanischen Angaben sein Atomtestgelände im Mai schließen.

Pjöngjang hat auch zugesagt, dass internationale Experten den Prozess überprüfen können, wie das Büro des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In mitteilte. Seoul gibt damit Details aus dem Gipfeltreffen zwischen Moon und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un vom vergangenen Freitag bekannt, bei dem vereinbart wurde, noch in diesem Jahr einen Friedensvertrag abzuschließen. Kim habe sich bei dem Gespräch auch optimistisch über sein geplantes Treffen mit US-Präsident Trump gezeigt, hieß es weiter. Trump kündigte seinerseits an, das Treffen solle in drei bis vier Wochen stattfinden.



Den Angaben aus Seoul zufolge hat Nordkorea auch angekündigt, seine Zeitzone wieder derjenigen Südkoreas anzupassen. Der Norden hatte 2015 eine eigene so genannte "Pjöngjang-Zeit" eingeführt, die Uhren wurden um eine halbe Stunde zurückgestellt.



Die beiden Staatschefs hatten sich im Grenzort Panmunjom getroffen. Dabei überschritt Kim auch die Grenze zum Süden- als erster nordkoreanischer Staatschef überhaupt. Die nordkoreanischen Staatsmedien werteten die Vereinbarungen mit Südkorea als Wendepunkt in den Beziehungen. Kim und Moon erklärten bei ihrem Treffen zunächst nur allgemein, die geteilte Halbinsel solle schrittweise von Atomwaffen befreit werden. Zudem wollen sie einen formellen Friedensschluss. De facto gibt es bisher nur einen Waffenstillstand, der den Korea-Krieg 1953 beendete, aber keinen Friedensvertrag.



Die russische Regierung meldete ihren Anspruch an, bei den Verhandlungen über die künftigen Beziehungen der koreanischen Staaten mitzuwirken. Der stellvertretende Außenminister Morgulow sagte in Moskau, das traditionelle Sechs-Parteien-Format mit Nord- und Südkorea, China, Japan, den USA und Russland sei optimal geeignet.



Einen Kommentar zum Thema können Sie hier nachlesen - unter dem Titel "Die Kälte nuklearer Realpolitik".

Diese Nachricht wurde am 29.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.