Südkoreas Präsident Moon Jae In hat eine hochrangige Delegation Nordkoreas in Seoul empfangen.

Im Präsidentenpalast, dem Blauen Haus, begrüßte er das protokollarische Staatsoberhaupt Kim Yong Nam und die Schwester von Machthaber Kim Jong Un. Anlass war ein Mittagessen, an dem Vertreter zahlreicher Staaten teilnahmen. Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied der in Nordkorea herrschenden Kim-Familie nach Südkorea reist. Ob es während der Winterspiele zu weiteren Treffen zwischen Vertretern der verfeindeten koreanischen Staaten kommt, ist unklar. Das international isolierte Nordkorea hatte erst vor wenigen Wochen seine Beteiligung an den Olympischen Spielen bekannt gegeben.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.