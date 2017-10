EU-Kommissionspräsident Juncker hat vor einer Abspaltung Kataloniens von Spanien gewarnt.

Wenn man die Unabhängigkeit in diesem Fall zuließe, würden andere Regionen folgen, sagte Juncker in einer Rede an der Universität Luxemburg. Er mache sich derzeit große Sorgen über separatistische Tendenzen in Europa.



In einem Schreiben hatte die linksextreme katalanische Partei CUP Regionalpräsident Puigdemont zur Ausrufung der Unabhängigkeit aufgefordert. Er solle die Drohungen aus Madrid ignorieren und die Abspaltung vorantreiben, hieß es. Die Partei ist einer der wichtigsten Unterstützer des Regierungschefs im Parlament in Barcelona.



Die spanische Zentralregierung warnte heute vor den Folgen einer wirtschaftlichen Rezession durch die Krise. Bislang haben rund 40 katalanische Unternehmen ihren Hauptsitz in andere Regionen verlegt.