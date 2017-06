In Serbien ist die bisherige Ministerin für Öffentliche Verwaltung, Brnabic, zur neuen Ministerpräsidentin gewählt worden.

Die 41-Jährige erhielt im Parlament in Belgrad eine breite Mehrheit. Brnabic hat versprochen, die Annäherung Serbiens an die EU voranzubringen, aber auch die guten Beziehungen zu Russland zu erhalten. Sie ist die erste Frau an der Spitze einer serbischen Regierung und bekennt sich offen zu ihrer Homosexualität.