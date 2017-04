In Serbien sind am dritten Tag in Folge erneut tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen Regierungschef Vucic zu demonstrieren.

Dabei wurden erstmals politische Forderungen gestellt. Studenten der Universitäten in Belgrad und Novi Sad warfen Vucic Manipulation bei der Präsidentenwahl vor. Deshalb müssten der zum Staatschef gewählte Ministerpräsident sowie führende Politiker zurücktreten. Weiter hieß es, der 47-jährige halte die gesamte Macht des Landes in seinen Händen und dominiere das Parlament, die Justiz und die Medien nach Belieben.