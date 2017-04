In Serbien ist die erste Runde der Präsidentschaftswahl zu Ende gegangen.

Die Stimmlokale schlossen am Abend. Vor der Wahl galt der aktuelle Regierungschef Vucic von der Serbischen Fortschrittspartei laut Umfragen als Favorit. Weitere Kandidaten sind der ehemalige Außenminister Jeremic und der Ultranationalist Seselj. Der amtierende Staatspräsident Nikolic tritt nach fünf Jahren Amtszeit nicht mehr an.



Sollte kein Bewerber im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit erreichen, findet am 16. April eine Stichwahl statt.