Serbien Erstmals nach 18 Jahren wieder Zugverkehr in das Kosovo

Problematischer Zug: Serbien nimmt die Zugverbindung in das Kosovo wieder auf und provoziert zugleich. (AFP, Oliver Bunic)

Nach 18-jähriger Unterbrechung hat Serbien den Zugverkehr in das Kosovo wieder aufgenommen.

Die Bahn in den serbischen Nationalfarben und mit der Aufschrift "Kosovo ist Serbien" startete heute Früh in Belgrad. Polizisten verhinderten die Fahrt des Zuges über die Grenze. Kosovo-Präsident Thaci hatte die Behörden dazu aufgefordert. Ziel des Zuges war Kosovska Mitrovica, wo mehrheitlich Serben leben. - Das Kosovo hatte sich im Jahr 2008 nach einem Krieg für unabhängig von Serbien erklärt. Die Regierung in Belgrad erkennt die Unabhängigkeit nicht an.