Der gewaltsame Tod eines serbischen Politikers im Kosovo löst international Besorgnis aus.

Die EU-Außenbeauftragte Mogherini verurteilte das Attentat. Ein UNO-Vertreter forderte umfangreiche Ermittlungen und bot die Hilfe internationaler Behörden an.



Der 64-jährige Politiker Ivanovic war am Morgen vor dem Büro seiner Partei in Mitrovica aus einem Auto heraus erschossen worden. Er war einer der wichtigsten Politiker der serbischen Minderheit im Kosovo. Das Außenministerium sieht die regionale Stabilität bedroht.



In der von Unruhen geprägten, ethnisch geteilten Stadt Mitrovica galt Ivanovic als moderater Politiker. Er war früher serbischer Staatssekretär und ein hochrangiger Vertreter der serbischen Minderheit im Norden der ehemaligen serbischen Provinz Kosovo. Im Jahr 2008 hatte sie ihre Unabhängigkeit erklärt.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.