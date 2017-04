Wenige Tage nach der Präsidentenwahl in Serbien gibt es neue Berichte über Unregelmäßigkeiten.

Während es in dem Balkanland tatsächlich nur 5,9 Millionen Volljährige gebe, seien 6,7 Millionen Personen als stimmberechtigt registriert gewesen, berichtete die Zeitung "Blic" aus Belgrad.



In den vergangenen Tagen waren in Serbien tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Regierungschef Vucic zu demonstrieren. Studenten der Universitäten in Belgrad und Novi Sad warfen Vucic Manipulation der Präsidentenwahl vor. Deshalb müssten der zum Staatschef gewählte Ministerpräsident sowie führende Politiker zurücktreten, hieß es.