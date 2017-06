Serbien im "Media Ownership Monitor" Viel staatlicher Einfluss auf die Medien

Im "Media Ownership Monitor" nimmt die Journalistenorganisation "Reporter ohne Grenzen" immer wieder die Medienbranche in unterschiedlichen Ländern in den Blick. Jetzt ist die Situation in Serbien im Fokus - dabei zeigt sich, dass die Meinungsvielfalt insbesondere von staatlichen Akteuren bedroht wird.