In der serbischen Hauptstadt Belgrad stimmen rund 1,6 Millionen Bürger über einen neuen Stadtrat ab.

Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für den serbischen Präsidenten Vucic. Der Staatschef führt die Liste seiner Fortschrittspartei in Belgrad an, obwohl dies wegen der in der Verfassung festgeschriebenen Ämtertrennung verboten ist. Umfragen zufolge kann Vucic mit einem knappen Sieg rechnen. Die zerstrittene Opposition hatte ihm im Wahlkampf vorgeworfen, gesetzeswidrig Staatsgelder eingesetzt zu haben. Zudem seien sie von den häufig unter Regierungskontrolle stehenden Medien weitgehend ausgeschlossen worden.

