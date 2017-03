Serbische Nationalisten haben eine Rede der EU-Außenbeauftragten Mogherini im Belgrader Parlament gestört.

Einige Abgeordnete hinderten die Diplomatin mit Sprechchören Minuten lang daran, das Wort zu ergreifen. Andere hielten Transparente mit der Aufschrift hoch "Serbien, trau Brüssel nicht!" Mogherini warb in Belgrad für die weitere Annäherung des EU-Kandidaten Serbien an Brüssel. - Gestern hatte Parlamentspräsidentin Gojkovic das Parlament in einen Zwangsurlaub bis nach den Präsidenten-Wahlen im April geschickt. Die Opposition beklagt, mundtot gemacht zu werden.