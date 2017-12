Die serbische Polizei hat im Grenzgebiet zu Kroatien ein Zeltlager mit etwa 150 Flüchtlingen aufgelöst.

Medienberichten zufolge wurden die aus Syrien und dem Irak stammenden Migranten inzwischen mit Bussen in Aufnahmezentren gebracht. Sie hatten am Montag in der Nähe der Stadt Sid auf freiem Feld Zelte aufgebaut, nachdem kroatische Polizisten sie an der Einreise in die Europäische Union gehindert hatten.

