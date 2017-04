In Serbien hat die Präsidentschaftswahl begonnen.

Etwa sieben Millionen Bürger sind wahlberechtigt. Favorit ist laut Umfragen der amtierende Ministerpräsident Vucic von der konservativ-wirtschaftsliberalen Serbischen Fortschrittspartei. Der 47-Jährige steuert einen EU-freundlichen Kurs und strebt die Aufnahme seines Landes in die Staatengemeinschaft an. Weitere Kandidaten sind unter anderem der frühere serbische Außenminister Jeremic und der Ultranationalist Seselj. Sollte kein Bewerber die absolute Mehrheit erreichen, findet am 16. April eine Stichwahl statt. Der amtierende Staatschef Nikolic tritt nach fünf Jahren im Amt nicht mehr an.