Was wird in diesem Jahr auf die Menschen in den Bundesländern zukommen, was ist das zentrale Thema in den Ländern, was sind die Herausforderungen und wo wird vielleicht auch gefeiert? In unserer DLF-Magazin-Serie zum Jahresbeginn blicken unsere Landeskorrespondenten auf das Jahr 2018.

Bayern

Michael Watzke (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )"Der Freistaat Bayern wird 100 Jahre alt und mehr als die Hälfte der Zeit regiert ihn die CSU. Im Herbst 2018 könnte sich das ändern: Die Bayern wählen einen neuen Landtag, Seehofer tritt ab, wird Söder Ministerpräsident? Oder gibt's gar eine Ministerpräsidentin Kohnen oder Schulze? Der Freistaat hat ein spannendes Jahr vor sich."

Mecklenburg-Vorpommern

Silke Hasselmann"Im bekanntlich naturreichen, aber industriearmen Mecklenburg kommt es bei einigen geplanten Großprojekten zum Schwur - zwischen Umweltschützern, Investoren und den Genehmigungsbehörden. Die MV-Werften in Wismar zum Beispiel wollen die weltgrößten Kreuzfahrtschiffe herstellen und brauchen dafür eine tiefere Hafenzufahrt brauchen. Der Ausbau der bislang nur zweispurigen B 96 von Berlin nach Rügen ist, umstritten ebenso wie die Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2, die bei Greifswald anlanden soll."

Niedersachsen

Dietrich Mohaupt (Deutschlandradio / Bettina Straub)"Eigentlich sollten wir Niedersachsen ja in ein paar Tagen wählen – müssen wir aber nicht, wir haben ja schon im Oktober gewählt. Und zwar … genau, eine GroKo! Jetzt sind wir natürlich gespannt, ob das im vor uns liegenden Jahr auch wirklich funktioniert – schließlich waren SPD und CDU hier jahrzehntelang nicht gerade beste Kumpels."

Baden-Württemberg

Uschi Götz (Deutschlandradio / Bettina Straub)"Seit ein paar Wochen ist bekannt: Das Bahnprojekt Stuttgart 21 wird mit rund 7, 6 Milliarden Euro gut eine Milliarde teurer als geplant und geht erst später in Betrieb. Land und Stadt Stuttgart wollen sich nicht an den Mehrkosten beteiligen, die Bahn wiederum entlässt die Projektpartner nicht aus einer möglichen Pflicht. Die Frage, wer die Mehrkosten des Bahnprojekts mitträgt, dieser Streit wird uns 2018 nicht nur im Land beschäftigten."

Nordrhein-Westfalen

Moritz Küpper (Deutschlandradio / Bettina Straub)"In Nordrhein-Westfalen ist in diesem Jahr Schluss. Endgültig Schluss. Ausstieg aus dem Bergbau, Ausstieg aus der Kohle, Ausstieg aus einem großen, Jahrhunderte alten Kapitel deutscher Industriegeschichte: Tief im Westen, wo die Sonne verstaubte, hieß es zu Zeiten des Deutschen Wirtschaftswunders. Im nächsten Winter werden die Kumpel in NRW zum letzten Mal unter Tage fahren, in die Zeche Prosper-Haniel in Bottrop, am nordwestlichen Rand des Ruhrgebietes. 2018 ist deshalb ein Jahr der Abschiedsfeiern. Auch eine große Ruhrgebietskonferenz soll es geben. So wie schon vor 30 Jahren. Das Ziel: Eine Region neu definieren."