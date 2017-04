Die Farbpigmente eines Bildes, die Bauweise eines Musikinstruments, die Möglichkeiten der Reproduzierbarkeit – das sind technische Grundlagen für die Entstehung künstlerischer Werke. Diese Grundlagen ändern sich ständig. So wie der Beton das Bauwesen verändert hat, so beeinflussen neue Materialien und Methoden jeden Bereich kultureller Kreativität. Wie wirkt etwa der Einsatz einer Kompositions-Software wie "Sibelius" auf die Arbeit von heutigen Komponisten? Und was versteht man beim Film unter: "Audio-Visual Application Design"? Schreiben Autoren anders als früher, wenn es um einen Blogroman geht? Selbst wenn man auf die Verwendung neuer technischer Möglichkeiten verzichtet, ist das ein Bewusstseinsakt, in dem sich das Neue widerspiegeln kann.

Wir wollen in dieser Reihe die stoffliche Basis der Künste, ihren aktuellen Wandel in Reportagen erkunden und neue Produktions-und Präsentationsweisen vorstellen.

Geplante Beiträge

14.4.2017 Musik (Raoul Mörchen)

15.4.2017 Bildende Kunst (Thomas Frank)

16.4.2017 Architektur (Beatrix Novy)

17.4.2017 Museum virtuell (Miriam Sandabad)

18.4.2017) Literatur/Selfpublishing und Apps (Holger Heimann)

19.4.2017 Film – Tricks: (Bernd Sobolla)

20.4.2017 Theater (Oliver Kranz)