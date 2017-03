Serie "You Are Wanted" Erste deutsche Amazon-Serie startet

Serien der großen Streaming-Anbieter aus den USA feiern auch hierzulande große Erfolge. Nun startet die erste deutsche Produktion: Matthias Schweighöfer hat für Amazon "You Are Wanted" produziert - mit sich selbst in der Hauptrolle. Darin geht es um einen Manager und Familienvater, dessen Leben nach einem Internet-Hack aus den Fugen gerät.

Susanne Luerweg im Gespräch mit Bernd Lechler