Lange Zeit hat man in Deutschland nur neidisch in andere Länder geguckt - und sich gefragt: Warum können die so viel bessere Serien produzieren? Sei es fürs Fernsehen oder auch für Streaming-Dienste, mit ganz detailliert gesponnenen und komplexen Charakteren, mit einer Handlung, die hier und da Haken schlägt und nicht einfach vorhersehbar ist.

Inzwischen aber holen Produktionen aus Deutschland auf, was sich gerade jetzt beim Serien-Summit in Köln gezeigt hat. An zwei Tagen stand das Thema "deutsche Serienproduktion" dort im Vordergrund.